رئيس الجمهورية يعزي عائلتي الطيارين ضحية حادث سقوط الطائرة العسكرية

قدم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلتي الطيارين ضحية حادث سقوط طائرة عسكرية في أم البواقي.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي تعازي الرئيس لعائلتي الطيارين الشهيدين.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة التعزية: ” أعزي نفسي وأعزي عائلتا الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

رحم الله الشهيدان و اسكنهما فسيح جنانه، و ألهم ذويهما الصبر و السلوان .

إنا لله و إنا اليه راجعون. ”

و تعرضت سهرة أمس الإثنين طائرة عسكرية تدريبية لحادث سقوط بالمكان المسمى قرعة تيمرقنين،

التابعة لبلدية عين الزيتون في ولاية أم البواقي.