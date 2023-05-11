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رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد نقيب بالجيش إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد نقيب بالجيش إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية
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قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه إلى عائلة الشهيد النقيب تناح محمد.

واستشهد الفقيد استشهد خلال اشتباك مع مجموعة ارهابية تم رصدها من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي. إثر عملية بحث وتمشيط يوم أمس بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح ببلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.

كما قدم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه إلى عائلة الشهيد النقيب تناح محمد. والذي استشهد في ميدان الشرف.

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