رئيس الجمهورية يعزي في رحيل المجاهد سي الحاج محند الطيب

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل المجاهد العلامة سي الحاج محند الطيب، مترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيانٍ للرئاسة “ببالغ الحزن والأسى وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سي الحاج محند الطيب رحمه الله وطيب ثراه، المجاهد وأحد أعلام الجزائر الأوفياء ومترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية”.

وأضاف البيان “وبهذا المصاب الجلل، يتوجه رئيس الجمهورية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى الأسرة الثورية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.