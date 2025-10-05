رئيس الجمهورية يعزي في وفاة أحمد طالب الابراهيمي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة المرحوم أحمد طالب الإبراهيمي.

“بسم الله الرحمان الرحيم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

الله أكبر،

شاء المولى تبارك وتعالى أن يتوفى الدكتور المرحوم أحمد طالب الإبراهيمي، سليل بيت العلم والورع.

كما قال أشار الرئيس تبون في رسالة التعزية نفسها “وبرحيله تفقد الجزائر اسما مذكورا بحظوة ومكانة الشخصيات الوطنية ذات القدر المستحق والمكانة المرموقة. فلقد جمع الراحل خصال حكمة السياسي ورصانة المثقف ووطنية المناضل المجاهد.

وتابع “منذ أن التحق فتيا بالاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في خمسينيات القرن الماضي. وطيلة مساره الحافل بالمهام والمسؤوليات السامية. الذي رفعه إلى مقام خيرة رجالات الدولة الوطنيين الأوفياء الغيورين على الجزائر.

كما أضاف الرئيس تبون “في هذا المصاب الأليم، أتوجه إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه جنة الرضوان مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

﴿ يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي* وادخلي جنتي﴾”

صدق الله العظيم