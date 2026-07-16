رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة أطفال من مؤسسة الطفولة المسعفة

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، بخالص تعازيه إثر وفاة عدد من الأطفال بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في العاصمة جراء نشوب حريق مهول أودى بحياتهم كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وجاء في نص تعزية رئيس الجمهورية “تلقيت مُسلِّمًا بقضاء الله وقدره نبأ وفاة أطفال وإصابة آخرين من أبناء الجزائر. إثر حريق شبّ بمؤسسة لاستقبال الطفولة”.

وأضاف الرئيس تبون “وأمام هذا المصاب الجلل الذي نزل غداة إحياء اليوم الوطني للطفل، أسأل الله العلي القدير. أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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