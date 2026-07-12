رئيس الجمهورية يعزي في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بأخلص عبارات التعازي والمواساة إثر تلقيه نبأ وفاة الأمير السابق لدولة قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية “تلقيت ببالغ التأثّر والأسى نبأ انتقال الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى جوار ربه ملبيا نداءه وعلى إثر هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة أتقدم لسموكم بأصدق التّعازي والتّضامن وأخلص مشاعر المواساة ومن خلالكم إلى العائلة الكريمة المكلومة التي رزئت في أحد كبار بناة دولة قطر الشّقيقة البررة وزعيم عربي مشهود له بالحكمة وبكل ما قدم للقضايا العربية سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان..لقد كانت للشيخ الفقيد علاقة خاصة بالجزائر التي أحبها وبادلته نفس الشعور النبيل إذ نسج معها وشائج قوية بزياراته الميمونة الخاصة والتي لطالما عودنا بها.. رحم الله الشيخ حمد وتقبله مع الصالحين وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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