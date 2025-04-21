رئيس الجمهورية يعزي في وفاة البابا فرنسيس

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعازيه إثر تلقي نبأ وفاة البابا فرنسيس.

وجاء في نص تعزية رئيس الجمهورية “نيافة الكردينال كيفن فارال المكلف بتسيير شؤون حضيرة الفاتيكان، تلقيت ببالغ الأسى والتأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول برعاية الله قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس و ذلك بعد صراع مرير مع المرض”.

وأضاف الرئيس”اثر هذا الرزء الأليم أتقدم باسم الشعب الجزائري وجكومته أصالة عن نفسي إلى سمو حضرة الفاتكان. وجميع مؤسساتها الفاضلة والى كافة المسيحيين في العالم. بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في فقدان هذه الشخصية العظيمة. التي تركت بصمتها راسخة ستحفظ بأحرف من ذهب في سجل تاريخنا المعاصر.

وواصل الرئيس تبون في نص تعزيته “لقد كرس الفقيد حياته في نشر محبة الله الواحد وفي إرساء قيم التآخي. والتآزر والتعايش بين جمع الشعوب كما عرف بإخلاصه وتفانيه في خدمة قضايا المستضعفين والمضطهدين والفقراء مما أكسبه حب الناس وتعاطفه الفياض الى أن جاءته المنية لترفع روحه إلى الرفيق الأعلى”.

مضيفا “وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا الظرف العصيب، الذي لا رادّ لقضاء الله فيه، فإنّي أرجو أن تتفضّلوا، نيافة الكاردينال. بقَبولِ أصدق مشاعر تعاطُفي وتضامُني”.

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