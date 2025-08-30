رئيس الجمهورية يعزي في وفاة البروفيسور رشيد بوغربال

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة عضو مجلس الأمة سابقا، البروفيسور رشيد بوغربال.

ومما جاء في رسالة التعزية: “بكل حزن وأسى على رحيل فقيد الجزائر الأخ والصديق البروفيسور بوغربال رشيد، أتقدم إليكم بأخلص التعازي وصادق المواساة، وإلى الأسرة الطبية والعلمية قاطبة.

بهذا المصاب الجلل تكون الجزائر قد فقدت أحد أبنائها الأخيار في الطب ممن وهبوا حياتهم لخدمة الصحة العمومية والمجال العلمي والارتقاء بهما، لاسيما في تخصصه العالي، أمراض القلب.

لقد عاش المرحوم طوال مسيرته معطاءً، تكوّن على يده أجيال من الأطباء الأكفاء، خاصة وهو رئيس مصلحة أمراض القلب بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة “معوش محند أمقران” سابقا. فلا يسعنا اليوم إلا أن نترحم عليه، داعين الله العلي القدير أن يجازيه عنّا خير الجزاء ويغفر له وأن يجعله في عليين مع الصِدِّقِين”.