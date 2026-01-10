رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الحاج محمد عاشور خرازي

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم الحاج محمد عاشور خرازي، أحد أعيان ولاية أدرار.

وجاء في رسالة التعزية: “إلى عائلة المرحوم الحاج محمد عاشور خرازي .. توفى المولى عزّ وجلّ المرحوم الحاج محمد عاشور خرازي، فغيَّب الأجل المحتوم أحد أعيان ولاية أدرار، ممّن كان لهم دور بارز في ترقية قطاع السّياحة، من خلال مساهمته في الترويج بما يزخر به، جنوبنا من تنوع طبيعي ومعالم أثرية”.

وأضاف الرئيس تبون: “وفي هذا المصاب الأليم، أتوجّه إليكم بأخلص عبارات التّعازي وأصدق مشاعر المواساة. متضرعًا إلى العلي القدير أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة في جنة الخلد. ويلهمكم جميل الصّبر والسّلوان .. عظم الله أجركم .. إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.