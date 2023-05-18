رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بانجصان بالسينغال

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية على إثر وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بانجصان بالسينغال.

وجاء في رسالة تعزية رئيس الجمهورية:”یا أَیتھا النفس المطمئنة ارجعي إِلى ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”..”تلقیت، بكل، أسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، البكاي كنته، الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية بأنجصان في دولة السينغال.

حيث كرّس الفقيد حياته في خدمة العلم ونشر تعاليم ديننا السمحة وثقافة التعايش والتسامح والمحبة. كما عرف بخصال الكرم والإحسان والعطاء.

وأمام هذا المصاب الأليم، أتوجّه إلى أهل الفقيد وذويه وطلبته من مريدي الطريقة الكنتية. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتولاه بواسع الرحمة والمغفرة. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.