رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الدبلوماسي والمجاهد محمد يعلا ويذكر خصاله

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة في وفاة المجاهد والدبلوماسي محمد يعلا

وقال رئيس الجمهورية:” شاء قدر الله أن يتوفى المجاهد محمد يعلا فيوافيه الأجل المحتوم. بعد ان اضطلع في حياته الحافلة بالعطاء الوطني. وخلال مساره المهني بالعديد من المهام والمسؤوليات السامية داخل الوطن وخارجه.

وتابع الرئيس يقول: “يغادر الفقيد هذه الدنيا ليحتفظ من عرفوه وعملوا معه بما تحلى به من خصال الوطنيين الأكفاء المخلصين. وهي خصال ستظل ذخرا ورصيدا مشرفا لعائلته وذويه وذكرى طيبة شاهدة على ماقدمه

كما توجه رئيس الجمهورية بخالص تعازيه إلى عائلة وأصدقاء المجاهد الراحل:” أتوجه إليكم وإلى رفقائه المجاهدين بأخلص التعازي. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه جنة الفردوس مع الصديقين والشهداء الصالحين”

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