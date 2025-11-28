رئيس الجمهورية يعزي في وفاة العلامة “طاهر عثمان باوتشي” خليفة الطريقة التيجانية في نيجيريا

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي، خليفة الطريقة التيجانية في نيجيريا.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء في رسالة التعزية: إلى عائلة العلامة الجليل، طاهر عثمان باوتشي رحمه الله تعالى..

“إنها لفاجعة أليمة يعتصر منها الفؤاد حزناً، ولا نقول إلا ما يرضي الله..رحمك الله وأسكنك فسيح الجنان وتقبّلك عنده في علّيين.

وأضاف الرئيس تبون “إنه لفقدٌ كبير وعظيم لأمة الإسلام قاطبة، أن يُتوفى الشيخ طاهر عثمان باوتشي، العالم الإسلامي النيجيري القطب وأحد المرشدين الروحييين للطريقة التيجانية، في وقت، الأمة بحاجة إليه، لما يحمله في صدره من علم غزير، أنار به بلدانا في قارتنا وخارجها، مساهما مع علماء الأمة في نشر الدين وتعزيز الروابط بين ديار الإسلام، فكان دوماً من خيرة من يقدم ديننا الحنيف في العالم.

وإختتم رئيس الجمهورية “وإذ نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي الخاص وباسم الجزائر قاطبة، بتعازيّ الخالصة وعميق المواساة لعائلته ولكل محبيه في العالم، وأخص بالذكر إخوانه وتلامذته في الطريقة التيجانية في نيجيريا الشقيقة، داعيا المولى عزّ وجل أن يشمله بالرحمات، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.