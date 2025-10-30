رئيس الجمهورية يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة لعائلة العميد حسان بن عمار، مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية.

وجاء في بيان التعزية: “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ببالغ الحزن والأسى فاجعة وفاة العميد حسان بن عمار، مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وأضاف البيان: “وبمناسبة هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الرئيس إلى عائلة الفقيد، وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي وأصدق المواساة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويرزق ذويه جميل الصبر وحسن السلوان”.. إنا لله و إنا إليه راجعون.