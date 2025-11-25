رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنانة القديرة بيونة

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، لأسرة الفقيدة الفنانة القديرة باية بوزار المعروفة فنيا بـ “بيونة” التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء.

وقدم رئيس الجمهورية تعازيه لأسرة الفقيدة والعائلة الفنية في فقدان الفنانة القديرة “بيونة”. التي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز 73 سنة.

وجاء في نص التعزية “تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنانة الـمرحومة “بيونة “، إلى جوار رب العزة، تولاها الـمولى عزّ وجلّ بالرحمة والـمغفرة.

وأمام هذا الـمصاب الأليم، ونحن نودّع واحدةً من مشاهير الساحة الفنية. اللّواتي ساهمن بمواهبهن وإبداعاتهن في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدى سنوات طويلة. حيث تركت الفقيدة بصدقها وبتلقائيتها في مجال التمثيل والأعمال السينمائية الناجحة، تقديرًا واسعًا”.

وأضاف رئيس الجمهورية “وإذ أتوجّه إلى عائلة الفقيدة وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصــدق مشـاعــر الـمواسـاة، أدعو الـمولى عـزّ وجــلّ أن يتغمدها برحمـته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، عظم الله أجركم”.

