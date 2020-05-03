رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنان إيدير

عزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الأحد عائلة الفنان حميد شريات المدعو “إيدير” الذي وافتنه اليوم امس السبت عن عمر ناهز 71 سنة.

ونشر الرئيس تبون عبر صفحته على التويتر أن الجزائر فقدت هرما من أهراماتها الذي كان إيقونة الفن الجزائري.

وكتب الرئيس تبون “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية.”

وأضاف الرئيس “بهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها. رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه و محبيه جميل الصبر والسلوان.”

إنا لله وإنا إليه راجعون.