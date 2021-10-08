رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنان الراحل رابح درياسة

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الفنان الراحل، رابح درياسة.

وغرد رئيس الجمهورية على تويتر “تفقد الجزائر برحيل الأستاذ المرحوم رابح درياسة، أحد روافد الوطنية، وشعلة متقدة. لعقود من خلال الأغنية الملتزمة، التي أبهجت أجيالًا، من الجزائريين، ووصلت إلى العالميًة. تعازيّ ومواساتي لعائلته وللأسرة الفنية الجزائرية جمعاء”.

وقد انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة الفنان القدير “رابح درياسة” عن عمر ناهز 87 سنة