رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنان حزيم

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لعائلة الممثل الراحل محمد حزيم. وللأسرة الفنية.

وفي بيان للرئاسة:”تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفنان الراحل محمد حزيم، الذي وافته المنية صبيحة اليوم عن عمر ناهز الـ70 سنة.”

وأشاد الرئيس بموهبة الفنان الذي يعد وجها بارزا وإسما مميزا، من من زرعوا البهجة في برامج إذاعية وتلفزيونية هادفة وممتعة.

هذا و انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. بالمستشفى العسكري الجهوي لوهران بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بقصور كلوي

الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن. وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

طالع أيضا:

الفنان محمد حزيم في ذمة الله