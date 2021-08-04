رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنان سعيد حلمي

قدّم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه، لأسرة الفنان القدير الراحل سعيد حلمي، الذي وفته المنية مساء اليوم.

وجاء في رسالة التعزية:” تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنان المرحوم سعيد حِلمي، إلى جوار رب العزّة مُتأثرا بإصابته بكوفيد ـ 19، تولاه المولى عزّ وجلّ، بالرحمة والمغفرة.”

وأضاف:”وفي هذه اللحظات الأليمة التي نودّع فيها واحدا من المشاهير الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، واستحق بجدارة لدى جمهور المهتمين بالثقافة والفن في بلادنا، كل التقدير والاحترام.

وتابع:”وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنّاته، ويُلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظّم الله أجركم”.إنا لله وإنا إليه راجعون”.