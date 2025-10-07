رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللاعب الدولي السابق جيلالي سالمي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد جيلالي سالمي، اللاعب الدولي السابق وأسطورة نادي شباب بلوزداد.

الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 سنة، بعد مسيرة حافلة في خدمة الكرة الجزائرية.

وحمل سالمي، الذي لقّب بـ “Le Petit Pelé” بالنظر إلى المستويات الفنية الرائعة التي تميز بها. ألوان “السياربي” في الفترة بين 1967 و1976.

وقاد الفريق للتتويج بلقب البطولة مرتين متتاليتين 1969 و1970، وكأس المغرب العربي في 3 مناسبات، سنوات 1970، 1971 و1972.

كما ترأس الفقيد شباب بلوزداد في الفترة بين 1996 و2000، وتوج معه بلقب البطولة الجزائرية وكأس الرابطة سنة 2000.