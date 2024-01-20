رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم السبت، تعازيه لعائلة الفقيد اللواء أحسن سليمان.

و شغل المرحوم اللواء أحسن سليمان منصب نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق.

و جاء في التعزية: “يتقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.