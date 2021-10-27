رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء جمال بوزيد

قدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة اللواء جمال بوزيد.

وجاء في نص التعزية “تلقيت بألم نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء جمال بوزيد بعد مرض عضال ألزمه الفراش”.

وأضاف رئيس الجهورية “إثر هذه الفاجعة الأليمة أتقدم إلى عائلة الفقيد وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني بتعازي الخالصة ومواساتي الصادقة. سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته، إنا لله و إنا إليه راجعون”.