رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد الصنديد فضيل بن سالم المدعو “سي نور الدين”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة ببرقية تعزية ومواساة لعائلة المجاهد الصنديد فضيل بن سالم، المدعو “سي نور الدين”.

ويعد المجاهد الصنديد فضيل بن سالم، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وأحد مؤسسي ومناضلي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.

وجاء في رسالة التعزية:

“بقلب يعتصر ألما وحزنا، تلقّى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم نبأ وفاة المجاهد الصنديد فضيل بن سالم، المدعو “سي نور الدين”، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، وأحد مؤسسي ومناضلي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، الذي تميّز ببطولاته واستماتته في الدفاع عن الوطن، وأسهم في نقل المعركة إلى أرض العدو، مسجلًا صفحات مشرّفة في مسيرة الثورة التحريرية المجيدة”.

وأضاف الرسالة أنه “وبهذا المصاب الجلل، يتقدّم رئيس الجمهورية إلى أسرة الفقيد، وإلى الأسرة الثورية كافة، بخالص التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.