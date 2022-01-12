رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد
قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد عشية اليوم.
وجاء نص هذه التعزية عبر وكالة الأنباء الجزائرية، وهذا هو نصها:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا),
صدق الله العظيم.. التحق مسجى بالمجد والشرف الوطني آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة الـ 22لمرحوم المجاهد عثمان بلوزداد, رحمة الله عليه”.
وأضاف الرئيس تبون أنها “لساعة بالغة التأثير, حين وقع نبأ هذا الخطب الأليم في نفوسنا ..
وإذ نودع اليوم أحد رفقاء الرواد من الشهداء الأبطال, من مفجري شعلة نوفمبر الخالدة, نقف بإكبار وتقدير لتضحياتهم الجسيمة, وخصالهم الوطنية العالية, ونستحضر بإجلال الرصيد النضالي التحرري.
ومسيرة الكفاح المسلح العظيم الذي خاضه الشعب الجزائري, بشجاعة وإقدام, مستلهما من قادة الثورة البواسل أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الجزائر”.
في هذه اللحظة الأليمة, التي علمت فيها بتأثر بالغ نبأ وفاة المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد, أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه المجاهدين.
وختم رئيس الجمهورية قائلا: “بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة, داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة, ويشمله برضوانه إلى جوار إخوانه الشهداء ومن سبقه من المجاهدين, في جنة الفردوس .. عظم الله أجركم .. إنا لله وإنا إليه راجعون”
(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي جنتي)”.
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إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد عن عمر ناهز 93 سنة .
وولد عثمان بلوزداد، الذي يعتبر أحد أعضاء مجموعة لـ 22 التاريخية.
والتي خططت لتفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة، سنة 1929 بحي بلكور بالجزائر العاصمة.
وقد حضر المرحوم أول اجتماع في 27 أوت 1954، الذي انعقد بالمدنية سابقا.
وكان الاجتماع تحت رئاسة بن بولعيد وبحضور كل من محمد مرزوقي، رابح بيطاط وبوشعيب أحمد.
ويعتبر المجاهد بلوزداد مدبر الهجوم الذي استهدف (PETROLES MORY) سنة 1954، فألقي عليه القبض في 07 نوفمبر 1954، وأثناء المحاكمة، أعلن عثمان بلوزداد انتماءه لحزب جبهة التحرير الوطني.
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توفي المجاهد الليبي محمد عمر أحمد قنص, المدعو ولد حمو محمد، والذي شارك في الثورة التحريرية المجيدة، عن عمر ناهز 84 سنة.
وتقدم القنصل العام للجزائر بطرابلس, عيسى رماني، باسم المسؤولين الجزائريين والأسرة الثورية، بخالص التعازي إلى عائلة المجاهد الفقيد.
وأورد القنصل، إن الفقيد جسد بصدق وشرف, أسمى معاني تضامن الشعب الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أضاف أن الراحل سيبقى أبدا مثالا حيا من بين العديد من المواقف التي يسجلها تاريخ علاقات الأخوة والتضامن والتعاون ما بين الشعبين الشقيقين.
كما جدد القنصل العام دعم وثقة الجزائر في قدرة الشعب الليبي الشقيق على تحقيق أهدافه قريبا في الاستقرار والأمن والازدهار.
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موسى الكوني: ليبيا بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في النضال والديمقراطية
موسى الكوني: ليبيا بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في النضال والديمقراطية
أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، أن بلاده بحاجة إلى الإستفادة من تجربة الجزائر في نضالها وديمقراطيتها ووحدة شعبها.
وقال الكوني في تصريح للصحافة عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشهر الماضي.
أن بلاده بحاجة لأن “تتتلمذ من المدرسة “الجزائرية” العريقة في نضالها.
وفي الوحدة الوطنية لشعبها. وأيضا ديمقراطيتها التي صنعها الشعب الجزائري بإرادته، والتي ساعدت على إستقرار البلاد”.
و أضاف المسؤول الليبي، أن الحديث مع الرئيس تبون كان مطولا ويحمل الكثير من التفاصيل.
وأبدى فيه الرئيس كعادته حرصه على أن يعمل كافة الإخوة الليبيين على تعزيز اللحمة الوطنية للشعب الليبي”.
وأكد الكوني، أن الرئيس تبون “ضرب لنا أمثلة عما عاشته الجزائر في المحن التي مرت بها.
ولكن كانت الإرادة الوطنية الجزائرية هي التي ساعدت على وحدة الجزائر. وخروجها من كافة الأزمات التي مرت بها منذ حرب التحرير الوطني”.
كما أكد الكوني على إستمرار التشاور والحديث مع الرئيس تبون خاصة في الأيام اللاحقة.
والتي ستتزامن مع “تنظيم الانتخابات. توحيد الجيش وخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.