رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد محند السعيد نايت عبدالعزيز  

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة لعائلة المجاهد محند السعيد نايت عبدالعزيز.

وجاء في رسالة التعزية:

“تلقيت بحزن وأسى كبيرين نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد محند السعيد نايت عبدالعزيز، الرئيس الشرفي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. الفقيد من أبرز الشخصيات الوطنية في مجال الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إسهامه الفعال في النشاط النقابي والإعلامي فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر”.

“وإثر هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أسرته وإلى ممثليات أرباب العمل والنقابيين بخالص التعازي وعميق المواساة، راجيا من العليّ القدير أن يشمله بواسع رحمته ويدخله جنة النعيم ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.