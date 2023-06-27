رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد والعقيد السابق سليم سعدي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المجاهد والعقيد السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي المرحوم، سليم سعدي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية بعث الرئيس تبون ارسالة تعزية هذا نصها:

“على إثر وفاة المجاهد والعقيد السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي المرحوم، سليم سعدي، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.”