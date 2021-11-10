رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الملاكم السابق لوصيف حماني

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلة الملاكم لوصيف حماني الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء.

ونشر رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة عزى فيها عائلة الفقيد والتي جاء فيها: “برحيل الملاكم المقتدر الأسبق لوصيف حماني تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها”

وأضاف: “أعزّي عائلة الفقيد وكل مُحبّيه وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة”.

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