رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المناضل والمجاهد “روبيرتو منيز ” المدعو ” محمود الأرجنتيني”
بعث رئيس الجمهورية اليوم برسالة تعزية إلى عائلة المناضل والمجاهد عضو جيش التحرير الوطني “روبيرتو منيز ” المدعو ” محمود الأرجنتيني”.
وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة صديق الثورة, عضو جيش التحرير الوطني روبيرتو منيز (Roberto Muniz), المدعو محمود الأرجنتيني, الذي التحق بثورة التحرير المجيدة سنة 1959, بعد أن كانت له اتصالات مع مبعوثي جبهة التحرير الوطني إلى بيونس أيرس, العاصمة الأرجنتينية سنة 1956”.
واستطرد الرئيس تبون: “في هذه اللحظات الأليمة وإذ أستذكر مع رفقائه المجاهدين مساهمته في صفوف جيش التحرير الوطني, ووفائه للجزائر التي عاش بها غداة الاستقلال, أتوجه إلى أهله وأقاربه في الجزائر والأرجنتين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة, داعيا الله تعالى أن يعينهم على تجاوز هذا المصاب ويلهمهم جميل الصبر والسلوان”.
وتوفي، اليوم المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، “روبرتو منيز” المدعو “محمود الأرجنتيني”. والذي يعتبر ، صديق الثورة التحريرية ومناضل صلب ومجاهد .
وعزى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة المجاهد “روبرتو منيز”جاء في مضمونها:
“ببالغ الحزن والأسى”. و”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني “روبرتو منيز” المدعو “محمود الأرجنتيني.”
وتابع، وزير المجاهدين، “برحيل هذا الرمز تفقد الجزائر فيه صديقا للثورة التحريرية ومناضلا صلباً ومجاهدا فذاً”. و”لا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة في الجزائر وجمهورية الأرجنتين الصديقة”. مضيفا “وكل رفاقه المجاهدين وأصدقاء الثورة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة”. “سائلا الله أن يلهم أهله وذويه ورفاقه المجاهدين من بعده جميل الصبر ووافر السلوان”.