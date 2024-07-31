رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الوزير الأسبق حرشاوي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، تعازيه، إثر وفاة الوزير الأسبق عبد الكريم حرشاوي.

وجاء في بيان التعزية “بأسى عميق وحزن بالغ تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نبأ انتقال المغفور له بإذن الله”. “وزير المالية الأسبق، السيد عبد الكريم حرشاوي إلى الرفيق الأعلى”.

و”على إثر هذا المصاب يتقدم السيد رئيس الجمهورية، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد”. “داعيا العليّ القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح الجنان، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.