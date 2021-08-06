رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الوزير الأسبق نور الدين بحبوح

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة لعائلة الوزير الأسبق ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية نور الدين بحبوح. والذي وافته المنية اليوم إثر سكتة قلبية

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية بعث رئيس الجمهورية برسالة تعزية لعائلة وزير الفلاحة الاسبق نور الدين بحبوح هذا نصها:

” بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الوزير الأسبق ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية السيد نور الدين بحبوح.

وأضاف الرئيس تبون ” وإثر هذا المصاب الجلل أتقدم بتعازي القلبية الحارة إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه. سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبروالسلوان. (إنا للّه وإنا إليه راجعون)