رئيس الجمهورية يعزي في وفاة حسن عريبي

قدم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه لعائلة المرحوم، حسن عريبي وكل الذين عرفوه.

وجاء في منشور رئيس الجمهورية على التويتر “إنّا لله و إنّا إليه راجعون..خالص التعازي و المواساة، لعائلة المرحوم حسن عريبي”. و كل الذين عرفوه في الميدان السياسي و البرلماني”. “أدعو الله العليّ القدير، أن يجعله من أهل الجنة، و يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.

الفقيد يوارى الثرى بعد صلاة العصر

للإشارة، توفي ليلة الجمعة إلى السبت النائب والقيادي السابق عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي. وأعلن نجله الخبر على صفحته الخاصة. وسيوارى الثرى اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة تاورة في سوق أهراس.

كما كتب:”كل نفس ذائقة الموت و يبقى وجه ربك ذوا الجلال و الاكرام .. إنا لله و إنا اليه راجعونمات ابي”. وكان آخر ما كتب لعريبي على صفحته الخاصة منشورا يرثي أخاه الإمام عبد الحميد الذي توفي قبل سنة بالتمام.

ومن جهته، قدم الشيخ عبد الله جاب الله، تعازيه لعائلة المرحوم. حيث كتب “بسم الله الحي القيوم الذي لا يموت والانس والجن يموتون، ثم يبعثون ويحاسبون”. “إنّ الموت حق، وهو في نظر المسلمين بداية لمرحلة جديدة في حياة الميت يجازى فيها عن ما قدم في حياته الدنيا”. و”إذا كان هنـاك من يفـارق الدنيا دون أن يترك فيها أثرا يخـلد ذكره ويذكره به غيره”. “فهنـاك مـن لا يفارقها إلا بعد أن يترك فيها كبير الأثر”. ونحسب أن المغفور له بإذن الله الأخ الداعية حسن عريبي من الرجال”. “الذين جاهدوا جهاد الدعوة فترك الأثر العميق الصالح في بلدنا وبين شعبنا”. “فرحمه الله تعالى برحمته وغفر له بمنه وجوده وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجعله من اهل جنان الخلد”.

“إنني باسمي وباسم جميع أفراد جبهة العدالة والتنمية أعرب لأهله وذويه، وأحسب نفسي منهم، عن عميق أسفي”. و”حزني لهذه المصيبة، وأتقدم إلى كل أبناء التيار الإسلامي ومن ورائهم الشعب الجزائري بالتعزية الخالصة”. و”أسأل الله أن يعظم أجر عائلته وأجرنا جميعا فيه”.