رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عبد الحيّ بن بولعيد

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم عبد الحيّ بن بولعيد إبن الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد وحسب مصالح رئاسة الجمهورية يتوجه الرئيس تبون إلى عائلة الراحل بخالص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيًا الـمولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسـعـة، ويسـكـنـه فسـيــح.

وجاء في مضمون الرسالة مايلي:

قَضَى الـمولى تبارك وتعالى أن يلتحق الـمرحوم عبد الحيّ بوالده الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد . وتَرْقَى روحُه الزكيّة إلى جـواره، عِند ربِّ العـزّة، وهو الذي حَمَل شرفًا عظيمًا .. شرفَ اسمٍ من أسماء الشُّهداء الأبرار،صائنًا للوديعة .. وفيًا للأمانة، وريثًا لبَيْتٍ عامرٍ بالـمجد الوطني، ومؤنسًا معينًا لأســــرةٍ ثــوريـــة مُتعــلِّقـةٍ بأوراسِـنا الأشـــم، فخـــورةٍ بالتضــحـيــات، وغـــيــورةٍ على الجزائر.

وأمام قضاء الله وقدره، الذي نَرْتَضِيه بصبرٍ وإيمان، أُعرب عن تأثُّري البالغ بهذا الـمصاب الأليم، وتعاطفي العميق معكم، وأتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيًا الـمولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسـعـة، ويسـكــنـه فسـيــح جـنـّـاتــه، وأن يلـهـمـكــم جـمـيـل الصـــبر والسلوان .. عظم الله أجركم.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”