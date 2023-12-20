رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عدد من لاعبي مولودية البيض

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه الخالصة لإدارة مولودية البيض في وفاة عدد من اللاعبين عقب الحادث الأليم لدى سفرية تيزي وزو.

وفي تغريدة له، عبر الصفحة الرسمية له على منصة “إكس” قال رئيس الجمهورية :”تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة، التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيض”.

كما أضاف “وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين”.

كما ختم ” كما أعزي كل محبي الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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