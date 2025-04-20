رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور وليد العقون

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة لعائلة أستاذ القانون، وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور، وليد العقون.

وجاء في بيان رئاسة الجمهوية: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، بلغنا نبأ فاجعة رحيل، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي أستاذ القانون، البروفيسور القدير، وليد العقون”.

وواضاف البيان أنه و”على إثر هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أسرته بخالص التعازي وعميق المواساة، راجيا من العليّ القدير أن يشمله بواسع رحمته ويدخله جنة النعيم ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون