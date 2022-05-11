رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عون الشرطة خديم محمد بغليزان

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد عون الشرطة. خديم محمد، شهيد الواجب الذي توفي أمس بغليزان نتيجة حادث أثناء تأدية مهامه.

كما قدم رئيس الجمهورية تعازيه الخالصة لأسرة الشرطة. راجيا من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة ولاية غليزان. صباح يوم الثلاثاء، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء أمس الاثنين. إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.

وفي هذا السياق، أضاف بيان للمدرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف سائق الشاحنة المتهور. البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان، والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

بالمقابل فإن ظروف هذا الحادث الأليم، حسب -ذات البيان-. تعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة. ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ. باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم.

كما أوفد إطارات سامية من الأمن الوطني، يتقدمهم مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية. المفتش الجهوي لشرطة الغرب و رئيس أمن ولاية غليزان، لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد.

هذا وسيوارى المرحوم الثرى عصر اليوم، بمقبرة بلدية سيدي لزرق بدائرة منداس بولاية غليزان.

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