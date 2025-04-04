رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، برسالة تعزية ومواساة لعائلة العقيد بطواف ربيع، قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الجمهورية إلى عائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي، داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”