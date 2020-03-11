رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال وزوجته وابنهما
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تمكنت عناصر من أمن دائرة تليلات بوهران، من تفكيك شبكة منظمة مختصة في ترويج والمتاجرة بالمخدرات، تضم 7 أفارقة تم ضبط بحوزتهم أكثر من 41…
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حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، كمية كبيرة من الكيف المعالج، بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء،…
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يشرف اللّواء السعيد شنڨريحة رئيــس أركـان الجـيـش الوطنـي الشعبـي بالنيـابـة، غدا الخميس، على تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.
وسيخلف اللواء نور الدين حمبلي، اللواء عمار…
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