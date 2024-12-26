رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأذربيجاني

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره رئيس جمهورية أذربيجان، إلهـام علييف.

وذلك على إثر حادث تحطّم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة ” أكتاو ” الكازاخستانية، ما خلّف العديد من الضحايا والمصابين.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعث برسالة تعزية إلى نظيره رئيس جمهورية أذربيجان، هذا نصها:

“صاحب الفخامة إلهـام علييف رئيس جمهورية أذربيجـان

فخامة الرئيس،

تلقيتُ ببالغ التأثر والأسى نبأ حادث تحطّم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من مدينة ” أكتاو ” الكازاخستانية. والذي خلّف العديد من الضحايا والمصابين.

وعلى إثر هذه الفاجعة التي ألمّت بالشعب الأذربيجاني الصديق. لا يسعني إلا أن أتقدم إلى فخامتكم ولأسر الضحايا باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي. بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. معربا عن تمنياتي الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا تضامن الجزائر مع بلدكم في هذا الظرف الأليم، ومتيقنا أن الشعب الأذربيجاني سيتمكن من تجاوز هذه المحنة الأليمة.

وإذ أجدّد لكم خالص التعازي، تفضلوا فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات المودة والاحترام”.