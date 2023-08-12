رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأمريكي جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزبة إلى نظيره الأمريكي، جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية أعرب الرئيس تبون لنظيره الأمريكي وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة. وذلك جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية والتي خلفت العديد من الضحايا و المصابين.

وجاء النص الكامل لرسالة التعزية كمايلي:

السيد الرئيس جو بايدن

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

أود أن أعرب لكم و إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية والتي خلفت العديد من الضحايا و المصابين.

وإذ أشاطر أسر الضحايا مشاعر الحزن والألم، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، أؤكد لكم تضامن الجزائر حكومة و شعبا في هذه الظروف الأليمة.

وتقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير و الاحترام.