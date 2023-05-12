رئيس الجمهورية يعزي نظيره الأوغندي إثر وفاة مئات الأشخاص في الفيضانات

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إلى نظيره الأوغندي إثر وفاة مئات الأشخاص في الفيضانات الأخيرة.

وقد نقل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال استقباله يوم أمس الخميس بكامبالا. من طرف رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، التعازي الخالصة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. على إثر الفيضانات التي مست أوغندا مؤخرا.

وحظي وزير الطاقة والمناجم باستقبال, بالقصر الرئاسي الأوغندي. من طرف الرئيس موسيفيني. بحضور كل من الرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز. عن الجانب الجزائري, و وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية الأوغندية.

وخلال هذا اللقاء, نقل عرقاب التحيات الأخوية والتعازي الخالصة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. على إثر الفيضانات التي مست أوغندا مؤخرا.

كما استعرض عرقاب في لقائه مع الرئيس موسيفيني الخطوط الرئيسية لما تم الاتفاق عليه مع نظيرته الأوغندية. حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم. وبالأخص مشاركة خبراء مجمعي سوناطراك وسونلغاز في مشاريع التطوير المتفق عليها بين الطرفين.

كما سمح هذا اللقاء, بإعادة التأكيد على الأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمعهما. وتطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم. وكذا توسيعه ليشمل شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك, بما يتماشى والامكانيات المعتبرة التي يحوزها البلدان. لاسيما عقب القرارات التي اتخذها الرئيسان, الجزائري والاوغندي. خلال زيارة دولة لهذا الأخير للجزائر يوم 11 مارس المنصرم.

من جانبه, أعرب الرئيس موسيفيني عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. لما يوليه من اهتمام لتعزيز علاقات التعاون بين أوغندا والجزائر. وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك, ولاسيما في قطاع الطاقة والمناجم.