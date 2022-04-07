رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا انفجار برج بوعريريج
قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امسية اليوم، تعازيه الى عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع بولاية برج بوعريريج.
وذلك حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر “فايسبوك”. أين قدم الرئيس تبون تعازيه لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم اثر انفجار تسبب فيه تسرب للغاز بأحد المساكن.
كما تمنى رئيس الجمهورية الشفاء العاجل لكل الجرحى.
هذا وارتفع عدد الوفيات اثر هذا الانفجار العنيف حسب اخر بيان للحماية المدنية الى 9 وفيات.
من بينهم 17 مصابا قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج.
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تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في وفاة رضيعة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.
وحسب بيان للحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس على الساعة التاسعة و35 دقيقة.
وذلك على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج. كما تم تسجيل وفاة رضيعة تبلغ من العمر حوالي 9 أشهر.
بالإضافة كذلك إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة من بينهم 3 إمرأة 40 سنة وطفلين 11 و3 سنوات في حالة خطيرة.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.
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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منزل بحي 5 جويلبة في ولاية برج بوعريريج، الذي وقع اليوم الخميس، بولاية برج بوعريريج إلى 5 قتلى.
وكان والي ولاية برج بوعريريج قد كشف في وقت سابق ، أن حصيلة ضحايا انفجار المنزل إرتفعت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.
وحسبما أشار إليه والي ولاية برج بوعريريج، خلال تصريح صحفي أثناء تفقده لمكان وقوع الإنفجار، أنه تم تسجيل وفاة 3 أشخاص.
من بينهم رضيعة تبلغ من العمر حوالي 9 أشهر. بالإضافة كذلك إلى إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة.
وحسب آخر حصيلة منتصف نهار اليوم، فقد تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم في بناية متكونة من طابقين بولاية برج بوعريريج في وفاة رضيعة وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع صبيحة اليوم الخميس. على الساعة التاسعة و35 دقيقة. على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريريج.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسخير 5 سيارات إسعاف و4 شاحنات إطفاء أثناء التدخل في الحادث.