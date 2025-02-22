رئيس الجمهورية يعطي إشارة بدء تحلية مياه البحر بمصنع “فوكة-2” في تيبازة

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة بداية تشغيل مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر “فوكة-2” بولاية تيبازة.

وحسب بيان رئاسة تعتبر مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر “فوكة-2” ثاني أكبر بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وخلال إشرافه على مراسم تدشينه “فوكة-2” حيا رئيس الجمهورية السواعد الجزائرية الشابة التي رفعت تحدي السيطرة على ظاهرة ندرة المياه في الجزائر.

وكان رئيس الجمهورية، قد قام نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة عمل تاريخية لوهران. أين أشرف على تدشين أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر الواقع بالرأس الأبيض - عين الكرمة.

وجاء ذلك، تحقيقاً لالتزامه أمام المواطنين بتزويدهم بالماء الشروب في وهران قبل رمضان.