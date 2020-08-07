رئيس الجمهورية يعطي تعليمات للتكفل بكل احتياجات سكان ميلة

أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للتكفل بكل احتياجات سكان ميلة.

وحسب ما كشف عنه الوزير الاول، في اتصال هاتفي مع التلفزيون العمومي، فقد أمر رئيس الجمهورية، كل من وزير الداخلية ووزيرة التضامن، بالتنقل الى ولاية ميلة، ومعاينة الخسائر المسجلة واحتياجات سكانها.

وصرح جراد، أن سد بني هارون لم يتضرر من الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلة.

وأضاف الوزير الأول “لم يتم تسجيل خسائر بشرية، الا بعض الخسائر المادية، حيث سيتم تقييمها والمسارعة في حلها بما في ذلك ترميم الطرقات المتضررة، والإسراع في مساعدة من تضررت سكناتهم”.

وأكد الوزير الاول أنه سيبقى على اتصال مع السلطات المحلية لولاية ميلة، من أجل تسجيل أية مستجدات ومطالب.