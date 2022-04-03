رئيس الجمهورية يعفو عن 1076 محبوسا

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوم عليهم نهائيا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جاء هذا القرار، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور ولاسيما المادة 91 الفقرتين 7 و8.

وكان رئيس الجمهورية قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

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هذا وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نهاية أكتوبر، عفوا رئاسيا لفائدة المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.ومست إجراءات العفو الرئاسي 3000 محبوس.

كما كان هناك عفو كلي لغير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم او باقي لعقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها.

بالإضافة الى عفو كلي للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 6 أشهر.