رئيس الجمهورية يعفو عن 1076 محبوسا
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوم عليهم نهائيا.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جاء هذا القرار، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور ولاسيما المادة 91 الفقرتين 7 و8.
وكان رئيس الجمهورية قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
طالع أيضا:
رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا لفائدة المحبوسين
هذا وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نهاية أكتوبر، عفوا رئاسيا لفائدة المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية.ومست إجراءات العفو الرئاسي 3000 محبوس.
كما كان هناك عفو كلي لغير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم او باقي لعقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها.
بالإضافة الى عفو كلي للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 6 أشهر.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp