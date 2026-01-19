رئيس الجمهورية يعقد جلسة موسعة مع الأمير عبد العزيز بن سعود

عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جلسة موسعة مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر الجلسة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وسعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وكان رئيس الجمهورية، قد إستقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.