رئيس الجمهورية يعلن رسميا إفتتاح منافسة الألعاب المتوسطية بوهران  

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسميا إفتتاح منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم السبت لدى حضوره بملعب وهران.

كما شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى إلقاء كلمة الإفتتاح الضيف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن أحمد ال ثاني.

وقال تبون “أشكر الجميع على الحضور. وعلى رأسهم سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن احمد ال ثاني”.

وأضاف “أعلن رسميا افتتاح منافسة البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022، تحيا وهران”.

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