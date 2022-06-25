قناة النهار رئيس الجمهورية يعلن رسميا عن إفتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جوان 2022 - 23:50 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/brVNN اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد الحالة التي وصلت إليها عيادة غسيل الكلى بسيدي بلعباس قناة النهار 09 جوان رئيس الجمهورية يأمر ببناء مستشفيات خاصة بالاستعجالات في المدن الكبرى قناة النهار 25 جوان تواصل إمتحانات شهادة البكالوريا لليوم الثالث-دورة جوان 2022 قناة النهار 14 جوان وزير السياحة: 61 مؤسسة فندقية بوهران دخلت الخدمة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 23 جوان طالع هابط: النوي يفضح أعداء الطبيعة ويكشف مفرغة عمومية على ضفاف البحر بالشلف قناة النهار 05 جوان بكالوريا2022: المترشحون على أعصابهم بعد خيبة مادة الرياضيات قناة النهار 14 جوان بكالوريا 2022..التلاميذ على أمل سهولة موضوع الفيزياء بعد خيبة مادة الرياضيات قناة النهار 16 جوان "مترشحة لشهادة البيام: "راني خايفة شوية وفيها خير إن شاء الله قناة النهار 06 جوان ارتفاع في درجات الحرارة في اليوم الثاني من امتحان البكالوريا..ربي يوفقكم قناة النهار 13 جوان رئيس الجمهورية يستقبل رئيس رابطة رجال الأعمال القطرية والمرافق له قناة النهار 16 جوان