رئيس الجمهورية يعلن رسميا عن انطلاق عدل 3

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن الانطلاق رسميا في برنامج عدل 3 لسنة 2024.

وقد انتظر المواطنون هذا القرار منذ سنوات، والذي من شأنه هذا ان يحل مشكل السكن في الجزائر.

وسبق وأن أعلن، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن المضي في مشاريع عدل 3، فور الانتهاء من إعطاء العقود للمستفيدين من سكنات عدل1 و2.

كما قال الوزير أيمن بن عبد الرحمان، “أتمنى أن يتحصل أصحاب السكنات عدل1 و2 على عقودهم، للمضي في عدل 3”. تابعا “لتصفية الملف إلى غاية 2024”.

للتذكير فإن الانتهاء النهائي لبرنامج عدل 1وعدل 2 سيكون مع نهاية 2023.