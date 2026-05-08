رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الجمعة، تركيا، عائدا إلى أرض الوطن بعد أدائه زيارة رسمية.

وتدخل هذه الزيارة الرسمية، في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وخلال هذه الزيارة، ترأس رئيس الجمهورية، مناصفة مع رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري-التركي.