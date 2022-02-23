رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن
عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم الاربعاء إلى ارض الوطن قادما من الكويت بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.
وحسب مصالح رئاسة الجمهورية فقد حطت اليوم الطائرة الرئاسية وعلى متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قادمة من الكويت. اين قام بزيارة دولة للكويت دامت يومين
وغادر الرئيس تبون اليوم الكويت حيث كان في توديعه بالمطار الأميري، ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.
عبر الرئيس تبون في نهاية زيارته لدولة الكويت، عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ودعا الرئيس تبون، أخاه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر. وقد رحب أمير دول الكويت، بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
وقام رئيس الجمهورية بتاريخ 19 فيفري الجاري بزيارة دولة إلى قطر. أين كان في إستقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما شارك رئيس الجمهورية في أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر.
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غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، دولة الكويت، بعد زيارة دامت يومين.
وكان في توديع الرئيس تبون، بالمطار الأميري، ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.
هذا وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عبر الرئيس تبون في نهاية زيارته لدولة الكويت، عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ودعا الرئيس تبون، أخاه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر.
وقد رحب أمير دول الكويت، بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
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رئيس الجمهورية يهنئ أمير الكويت بمناسبة عيد استقلال بلاده
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أمير الكويت، بمناسبة عبد استقلال بلاده.
وبهذه المناسبة تقدم الرئيس عبد المجيد تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. وهذا بحلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت الشقيقة.
وحيا في ذات السياق المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية.
وقد واصل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لليوم الثاني على التوالي، زيارته لدولة الكويت. كما استقبل الرئيس تبون من طرف سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.
وجرت مراسم استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قصر بيان بالديوان الأميري.