رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن، مساء اليوم الأربعاء، بعد جولة دولية قادته إلى مصر وسلطنة عُمان.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بمطار هواري بومدين الدولي، كل من الوزير الأول نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

ودخل رئيس الجمهورية، أجواء الوطن على متن الطائرة الرئاسية في مشهد مهيب. مرفوقا بسربين من صقور قواتنا الجوية. ترحيبا بعودته من زيارتين قادته إلى مصر وسلطنة عُمان.